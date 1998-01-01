Видео: В сети появился первый трейлер нового «Форсажа»

На просторах интернета появился первый трейлер нового фильма про гонки «Форсаж: Хоббс и Шоу». Ролик опубликован на YouTube канале Fast & Furious, пишет издание «Экономика сегодня». Трейлер был опубликован 1 февраля, премьера же картины намечена на 1 августа 2019 года.

Режиссером кинокартины выступил знаменитый Дэвид Линч, который снял такие фильмы как «Джон Уик», «Дэдпул 2» и другие. В главных ролях по-прежнему Дуйэн Джонсон, Джейсон Стэтем. Антагониста сыграет Идрис Эльба.

Известно, что сюжет картины будет разворачиваться

Фильм «Хоббс и Шоу» станет продолжением серии кинокартин под названием «Форсаж». В новом блокбастере главные персонажи объединятся для противостояния суперсолдату.

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