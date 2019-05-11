Рейс из Саратова в «Шереметьево» отменен из-за неисправности

Рейс из Саратова в столичный аэропорт «Шереметьево» в субботу, 11 мая, отменен из-за технической неисправности.

Как стало известно 5-tv.ru, самолет Embraer 170 принадлежит авиакомпании Pegas Fly. Пассажиры должны были вылететь в 17.20 по местному времени.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Информации о количестве пассажиров и причинах пока не поступало.

Как видно на кадрах, поступивших в распоряжении 5-tv.ru, пассажиры уже разместились в салоне, когда капитан воздушного судна объявил о технической неисправности и всех направили обратно в терминал.

Это не первая задержка или отмена рейсов в субботу, 11 мая. Ранее туристы в Петербурге прождали вылет в Анталью более 13 часов. Россияне, летевшие в Новокузнецк из Вьетнама, отправятся домой только спустя сутки, 12 мая. А в Оренбурге самолет совершил жесткую посадку. Рейс направлялся в Москву.