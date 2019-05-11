После многочасового ожидания из Пулково вылетел рейс в Анталью

Туристам из России, которые должны были вылететь в турецкую Анталью еще около двух часов ночи, к 15.15 по московскому времени в субботу, 11 мая, предоставили резервный борт. Таким образом время ожидания составило около 13 часов.

Как рассказала ранее 5-tv.ru одна из пассажирок, за все время к ним не подошел и не объяснился никто из представителей авиакомпании AzurAir.

В настоящее время посадка на резервный борт уже закончена и российские туристы вылетели на отдых.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, это не единственный случай с авиакомпанией AzurAir за прошедшие сутки. С постоянными задержками проходили прилеты и вылеты самолетов данной авиакомпании в аэропорту турецкой Антальи. А рейс с туристами из Вьетнама после экстренного возвращения из-за проблем с шасси так и не вылетел до сих порт в Новокузнецк.