Boeing 737, жестко севший в Оренбурге, вылетел в Москву

Самолет авиакомпании Nordwind рейса «Оренбург — Москва» вылетел 11 мая в столицу с задержкой в 2,5 часа. Утром того же дня он якобы совершил жесткую посадку в оренбургском аэропорту — из-за этого было решено провести дополнительный технический контроль.

В распространенном компанией пресс-релизе сообщается, что обратный рейс был задержан на два часа и 24 минуты, однако проверка борта Boeing 737 не подтвердила факт жесткой посадки. Самолет вылетел из Оренбурга в 12:47 по московскому времени, его прибытие ожидается в 15:02.

Представитель Уральского СУ СК на транспорте Наталья Шандровская сообщила, что в данный момент проводится доследственная проверка происшествия, запрошены сведения об обстоятельствах вероятной жесткой посадки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пассажирах рейса «Санкт-Петербург — Анталья», которые задержались в аэропорту на более чем 12 часов. По сообщениям пассажиров, компания AzurAir, ответственная за произошедшее, не стала предоставлять им гостиницу.