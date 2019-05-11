Конфликт в караоке-клубе Челябинской области привел к убийству молодого отца

Жителя города Троицка Челябинской области забили до смерти после короткой перепалки в местном кафе. 28-летний Данил Мингазов ударом в лицо нокаутировал 29-летнего Алексей Барцев, который скончался до приезда врачей.

По информации агентства «Регион онлайн», у погибшего остались двое маленьких детей и жена, которая находится на девятом месяце беременности. Также сообщается, что семья находится в трудном материальном положении.

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Трагедия произошла в караоке-клубе под названием «Богема» вечером 29 апреля. Обстоятельства и причины конфликта уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пьяный дебошир нецензурно ругался, а потом устроил драку с бортпроводниками на рейсе «Тунис — Москва».