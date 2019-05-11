Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о разводе с мужем после 17 лет брака

Фигуристка Ирина Слуцкая развелась с мужем — детским тренером Сергеем Михеевым — после 17 лет брака. Об этом спортсменка рассказала во время одного из шоу на телеканале НТВ, передает Teleprogramma.Pro.

По словам Слуцкой, все 17 лет они с Михеевым, можно сказать, жили душа в душу. Сталкивались лишь с мелкими бытовыми проблемами. За это время у них родились двое детей. Однако в какой-то момент фигуристка поняла, что хочет расти и развиваться, а у ее супруга такого желания не возникало.

Он продолжал и продолжает работать детским тренером. Например, после окончания спортивной карьеры Ирина Слуцкая получила два высших образования, а Сергей Михеев не обзавелся даже хобби. В результате после долгих разговоров они поняли, что им не по пути и приняли решение о разводе.

«Он просто ушел, оставив все мне», — сказала фигуристка.

Сейчас супруги продолжают общаться, но это, по словам Слуцкой, происходит только ради детей, поскольку у них все же остались взаимные обиды.

Ирина Слуцкая — серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира, первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы, а также четырехкратная победительница финалов серии Гран-при. Также Слуцкая имеет звание заслуженного мастера спорта России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Дома-2» Алена Водонаева всерьез думает о разводе с мужем.