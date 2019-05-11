«Слава Богу, жива»: Пострадавшая пассажирка трамвая о деталях ДТП в Петербурге

Пострадавшая пассажирка трамвая Галина М. рассказала о деталях ДТП в Петербурге. По ее словам, вечером в субботу, 11 мая, она возвращалась с дачи со знакомой, сидела возле окна, когда автомобили влетели в корпус вагона.

«Удар, и все. Слава Богу, что жива» , — рассказала она.

Сейчас женщина находится в больнице. У нее имеются множественные порезы от стекла.

В субботу вечером легковой автомобиль и микроавтобус, двигаясь в попутном направлении, столкнулись и на большой скорости влетели в движущийся трамвай. В результате удара оказалась проломлена боковая часть трамвая. Пострадали шесть человек: один находится в тяжелом состоянии, еще четверо в состоянии средней степени тяжести. Водитель микроавтобуса, по предварительным данным, после того как пережил клиническую смерть, скончался в больнице.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент этого смертельного ДТП на юге Петербурга.