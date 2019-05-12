«Злые вы»: Ирина Дубцова подразнила фанатов отпуском на Мальдивах

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Финалистка «Фабрики Звезд» наслаждается отдыхом на солнечном пляже.

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Фото, видео: Instagram @dubtsova_official

Российская певица, поэтесса и композитор Ирина Дубцова решила потроллить своих подписчиков в Instagram фотографиями с Мальдивских островов, где она отдыхает вместе со своим сыном-подростком.

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«Чтобы не вызвать негативных эмоций у некоторых комментаторов, напишу-ка я что-нибудь нейтральное. Это не нейтральные воды. Это Мальдивы», — подразнила она фолловеров.

Instagram @dubtsova_official

Некоторые из них и правда оставили ворчливые комментарии, например, не надоело ли ей летать на эти острова. Однако финалистка «Фабрики Звезд» на это ответила новым снимком с пляжа и написала: «Злые вы, уйду я от вас».

Instagram @dubtsova_official

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как помолодевшую Ирину Дубцову спутали с 13-летним сыном.

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