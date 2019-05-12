В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян

Газета The Sunday Times опубликовала список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, в который вошли трое россиян, сообщает «Экономика сегодня».

Российский бизнесмен Алишер Усманов занял в рейтинге восьмую строчку. Его состояние оценивается в 14,73 миллиардов долларов.

На девятой позиции с состоянием в 14,58 миллиардов долларов оказался предприниматель Роман Абрамович.

Бюджет основателя «Альфа-группы» Михаила Фридмана составляет 14,1 миллиардов долларов. Это позволило ему занять 10-ю строчку рейтинга.

Список возглавляют предприниматели из Индии Шри и Гопи Хиндуя. Их состояние оценивается изданием в 28,5 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — Forbes назвал самых богатых бизнесменов России. Состояние предпринимателей оценивается в триллионы рублей.