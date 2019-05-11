Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская, которая несколько дней назад устроила публичный скандал из своего ухода из Театра на Малой Бронной, шуткой ответила на упреки в свой адрес. Она опровергла свое сходство с Анастасией Волочковой, сев на шпагат и опубликовав фото в Instagram.

«Стали в последнее время часто говорить, что я веду себя, как Анастасия Волочкова. Неправда. Ничего общего», — написала Самбурская под снимком.

Instagram @samburskaya

Поклонники тут же подхватили шутку и затеяли бурные споры, ища различия и сходства между Настасьей и Анастасией.

«Потому что ты носочки не тянешь»

«Ничего общего. Слишком много одежды. Волочкова столько на себя не надевает».

«Волочкова тоже говорит, что не ведет себя, как Волочкова».

«Одно лицо просто, один шпагат».

«Там поперечные шпагаты! А у Вас продольные!»

«Настасья Самбучкова», — пишут комментаторы.

Instagram @volochkova_art

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «война» между Настасьей Самбурской и режиссером Антоном Яковлевым из-за роли в спектакле «Макбет» разгорается - актриса опубликовала переписку.