«Это не наша вина»: Дочери Сергея Доренко об отмененном прощании с журналистом

, 12:39 Интервью 287

Екатерина и Ксения Доренко прокомментировали 5-tv.ru отмену церемонии прощания с их отцом на Троекуровском кладбище.

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Фото, видео: ТАСС / Гавриил Григоров, Пятый канал

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Дочери журналиста Сергея Доренко Екатерина и Ксения, прибывшие на Троекуровское кладбище для прощания с отцом, прокомментировали 5-tv.ru отмену церемонии, заявив, что их вины в сложившейся ситуации нет.

«Неожиданная и резкая кремация в результате его неожиданной смерти была инициатором его нынешняя супруга — вдова. Это насторожило нас и мы попросили дополнительные исследования генетические. Они должны были быть сделаны в срок. К сожалению, они в срок были не сделаны. Мы, также как и все присутствующие здесь, не ожидали того, что будет отменена эта процедура и прощание. Это не наша вина», — заявила Екатерина Доренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище 12 мая не состоится. Полиция запретила выдавать тело погибшего журналиста его вдове.

В документе, поступившем во второй судебный морг, говорится о необходимости проведения повторной медицинской экспертизы. Данное решение принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака. Ксения и Екатерина склонны считать, что их отца могли отравить.

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