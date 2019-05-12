Видео: Фанаты «Зенита» и ЦСКА сошлись в культурной драке в центре Петербурга

В ночь на 12 мая в самом центре Петербурга подрались фанаты «Зенита» и ЦСКА, сообщают в социальных сетях.

Схватка состоялась на набережной канала Грибоедова. В ней сошлись примерно по десять человек с каждой стороны. Сама драка была непродолжительной и прошла на редкость дисциплинировано, хоть и на проезжей части. После мордобоя петербургские и московские болельщики пожали друг другу руки.

12 мая «Зенит» сыграет с ЦСКА на домашней арене на Крестовском острове. После игры петербургским футболистам вручат Кубок чемпионов Российской Премьер-лиги, который они завоевали за три матча до конца турнира.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с главным трофеем РПЛ.