Футбольный кубок чемпионов России привезли из Москвы в Петербург днем 11 мая. Об этом сообщили в пресс-службе «Зенита».

Церемония нанесения гравировки прошла в офисе соцсети «ВКонтакте» на Невском проспекте, куда награду доставили с Московского вокзала. Вся процедура заняла около 20 минут.

Во время гравировки кубка в куполе Дома Зингера присутствовал форвард сине-бело-голубых и капитан сборной России Артем Дзюба.

Торжественное вручение наград чемпионам Премьер-лиги состоится 12 мая после игры со столичным ЦСКА. Петербургский клуб одержал победу в футбольном первенстве уже в пятый раз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Александр Кокорин прокомментировал досрочную победу своего клуба в чемпионате России.