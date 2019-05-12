Российские C-300 разглядели на снимках военного полигона в США

, 17:06 Фото 303

Американские военные используют российские системы ПВО во время учений.

Фото: ТАСС / Саяпин Владимир

В соцсетях появились спутниковые снимки американского военного полигона, на которых специалисты разглядели российские ракеты С-300ПТ класса «земля-воздух».

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Как пишет Defence Blog, на снимке видны система управления огнем 30N6 и две пусковые установки 5П85ПТ на полуприцепах — все эти машины являются частью зенитной ракетной системы С-300ПТ, впервые принятой на вооружение в СССР в 1979 году.

Как поясняет издание, во время военных учений в США часто практикуется воздушная атака с использованием российских систем ПВО. Стилизованные или настоящие боевые машины и системы ПВО добавляют тренировкам реализма.

После распада СССР на вооружении украины остались 250 пусковых установок С-300 и техника управления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об испытании лазерного оружия американскими ВВС. Направленным излучением из лазерных установок с земли были сбиты несколько ракет. В будущем такими лазерами США планируют оснастить все истребители.

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