Меган Маркл и принц Гарри поделились новым фото сына Арчи

Принц Гарии и Меган Маркл опубликовали оригинальное поздравление с Днем матери, передает Teleprogramma.pro.

На официальном аккаунте герцога и герцогини Сассекских появилась фотография новорожденного сына Арчи. На снимке видны ножки наследника в руках отца на фоне ясного неба и зелени кроны дерева.

Instagram @sussexroyal

«Отдавая дань уважения всем матерям сегодня — прошлым, настоящим, будущим матерям и тем, кого не вернуть, но кто запомнился навсегда», — гласит подпись к публикации.

День матери 12 мая отмечают во многих странах мира — США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке и других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о долгожданном пополнении в семье принца Гарри.