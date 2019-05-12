Ксения Собчак поделилась в Instagram радостной новостью: Максим Виторган вернул ей сына после отдыха в Испании.
«Приехал!!! Неделя в разлуке была как год!», — написала Ксения под снимком.
На фото двухлетний Платон стоит на кровати в элегантном светло-голубом костюме и при бабочке. При этом малыш закрывает большую часть лица ладошкой, что опять не дало возможности подписчикам как следует разглядеть ребенка. Однако они принялись соревноваться в эпитетах и предположениях, на кого все-таки похож Платоша:
«Франт!»
«Джентльмен!»
«Мужичок!»
«Модник!»
«Будущий начальник».
«Боже, какой элегантный мужчина!» — восхищаются одни.
«Чем-то на вашего отца похож Ксения!»
«Так похож на вашего отца»»
«Папин сын!»
«На маму похож»
«Чистый Макс»
«Ох, какой модник, весь в маму»
«Похож на дедушку Толю»
«Глазами и переносицей будто дедушка», — пытаются отыскать сходство другие.
Здесь стоит напомнить, что отец Ксении Собчак - Анатолий Александрович Собчак — был известным российским политиком и первым мэром Санкт-Петербурга.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что расставшиеся некоторое время назад супруги провели врозь и майские праздники. Максим Виторган отдыхал в Испании с сыном Платоном и тещей Людмилой Нарусовой, а Ксения Собчак была замечена в Италии в компании Константина Богомолова.