Видео: Галкин показал, как борется с пузом «как у спившегося Тора»

, 21:23 Видео 219

На свежем видео в Instagram юморист в синих трениках валит кусты в своем поместье.

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Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков, instagram @maxgalkinru

Максим Галкин показал своим подписчикам, чем занимается в то время как все считают, что он праздно сидит в своем замке. На свежем видео в Instagram юморист, облачившись в синие треники, белую майку и перчатки, сражается с сухими кустами на своем приусадебном участке в подмосковной деревне Грязь.

«Ух! Я сегодня на хозяйстве! Пилю! Режу! Выметаю! Пузо у меня на видео как у спившегося Тора в последних Мстителях. Зато работа кипит. Короче, прямо я дачник, прям подмосковник», — написал Галкин под видео.

Размахивая ножовкой артист демонстрирует внушительную кучу сухих веток, которую уже успел «наломать».

«Если не я, то никто ничем не занимается! Я работаю, а все думают, что я тут, понимаешь ли, сижу в замке. А я пашу!» — ворчит хозяин усадьбы.

Через некоторое время Галкин понимает, что понапрасну тратил столько усилий:

«По-моему, я много на себя взял. Я понял, что зря я пилил. Оно вырывается с корнем».

«Я чувствую себя Халком!» — победоносно выкрикивает владелец замка, выдергивая из земли целое дерево.

Подписчики пришли в восторг от чувства юмора своего кумира, особенно всем понравилась шутка про «незапланированную рекламу трусов», которые в процессе работы высовываются из-под спортивных штанов.

«Так вот она какая-жизнь народного артиста!»

«Круто! Как мы все. Приятно, что такой же человек».

«Закончите в замке, приезжайте к нам в деревню, а то я с пилой не справляюсь, и куст меня победил вчера!» — пишут комментаторы.

«Прививки сделали от клещей? Они как раз в кустах»

«Осторожно! Клещи! Или обработано все?», — беспокоятся поклонники.

«Еще не настоящий, на трениках нет вытянутых коленок! А так, супер», — подмечает кто-то.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Максим Галкин опубликовал очень аппетитное видео, на котором своим примером учит подписчиков правильно есть бутерброд с икрой минтая.

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