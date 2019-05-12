Россия ответит «супероружием» на провокации НАТО на Северном морском пути

Россия готова применить систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), прозванную «супероружием», против военных сил НАТО на Северном морском пути (кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком — Прим.ред.). Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

Как пояснил Рогожин, повышенный контроль за Северным морским путем может вызвать у США и их союзников огромное недовольство, но на возможные провокации силам НАТО будет дан серьезный отпор. Всех, кто незаконно вторгнется на маршрут, ждет навигационная «слепота». Система одинаково хорошо работает как на «ослепление» кораблей, так и самолетов, заверил руководитель «Кассада».

Но при этом Россия понимает, что в НАТО будут стремиться создать свою радиотехнической разведку, которая бы стала аналогом РЭБ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США строят новый военный радар в Норвегии в 28 километрах от границы с Россией.