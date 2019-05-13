Самолет, вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в «Шереметьево»

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Самара, вернулся в аэропорт «Шереметьево». Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Flightradar, самолет вылетел из аэропорта «Шереметьево» в 01.59 по московскому времени, однако в районе города Владимира развернулся и вернулся обратно в Москву.

По информации агентства, рейс выполнялся на самолете «Сухой Суперджет 100». Что стало причиной возвращения воздушного судна в порт вылета не сообщается.

В Самаре самолет ожидали в 04.30 по местному времени, сейчас на табло размещена информация о прибытии данного борта в 06.00.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Шереметьево» в субботу, 11 мая, отменил один рейс в Самару из-за технической неисправности самолета Embraer 170.