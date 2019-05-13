На съемках рекламы кулинарных блюд с продуктами работают как с фотомоделями. Вначале их тщательно отбирают: не всякий овощ рожден для кадра. Ведь еда на фотографии — как модель в рекламе — должна выглядеть идеально. Так же во имя красоты фудстилисты жертвуют и вкусовыми качествами продуктов.

Например, картошку ни в коем случае не доводят до готовности. За те минуты пока фотограф выстраивает кадр, ломтики сморщатся и будут выглядеть не так аппетитно. Корочку даже покрывают лаком, чтобы хватило на несколько дублей.

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Есть блюда, снимающиеся в рекламе, бывает не только невкусно, но и опасно: роль растительного масла здесь часто исполняет машинное. Оно не растекается и держится толстым аппетитным слоем. Мороженое обычно готовят из сахарной глазури, а лед для напитков — из акрила (он не тает и не раскалывается). В сок, лимонад и другие жидкости добавляют глицерин для придания «тягучего» эффекта брызг.

Фудстилисты, как и живописцы, создают впечатления. Они добиваются иллюзии свежей воды при помощи синего красителя, ведь бесцветная жидкость даст на фото серые, блеклые тени.

Набор инструментов фудстилиста напоминает арсенал гримера, хирурга и механика одновременно. Так, красивые полосочки на сочном стейке делаются вручную с помощью паяльника.

Несмотря на то, что в процессе этих манипуляций блюда становится несъедобными, их изображения дают адекватное представление о рекламируемых продуктах. На съемках еды, как и на любой модной фотосессии, хороши все способы, которые помогут подчеркнуть природную красоту модели.

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