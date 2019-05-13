Природные пожары угрожают поселкам Курганской и Иркутской областей

Российские регионы душит густой смог. Крупные природные пожары превращают жилые дома в угли, уничтожая целые поселки. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Курганской и Иркутской областях. Местные жители напуганы, многие готовятся к эвакуации.

О том, что эти обугленные и еще тлеющие деревяшки еще недавно были процветающим туркомплексом на берегу Байкала напоминает лишь одна уцелевшая юрта и дорожный указатель. Все остальное здесь выгорело за считанные часы.

В 40 километрах поселок Большое Голоустное. Уцелел благодаря противопожарным полосам, которые преградили путь огню. Но многие из 600 проживающих здесь сельчан надеяться на чудо не стали — стариков и детей отправляли подальше к родственникам

За ситуацией в регионе следит Андрей Захаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пострадавшим от пожаров жителям Забайкалья выделили 450 миллионов рублей.