Пострадавшим от пожаров жителям Забайкалья выделили 450 миллионов рублей

Правительство России направило пострадавшим от природных пожаров жителям Забайкальского края 450 миллионов рублей. Поручение об этом опубликовано на сайте кабмина. Документ рассмотрели и одобрили во вторник, 7 мая, в ходе очередного заседания правительства.

Средства будут распределены между жителями региона, которые в результате стихии лишились крова и не имеют другого жилья. Поручение внесено Минстроем РФ во исполнение указа президента «О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что природные пожары уничтожили в Забайкалье более 100 жилых домов. В результате без имущества остались не менее 400 человек. В конце апреля Владимир Путин назвал ликвидацию последствий стихии в регионе важнейшей государственной задачей.