Пострадавшим от пожаров жителям Забайкалья выделили 450 миллионов рублей

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Деньги будут направлены на обеспечение погорельцев жильем.

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Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк

Тема:
Пожары в Забайкалье 15

Правительство России направило пострадавшим от природных пожаров жителям Забайкальского края 450 миллионов рублей. Поручение об этом опубликовано на сайте кабмина. Документ рассмотрели и одобрили во вторник, 7 мая, в ходе очередного заседания правительства.

Средства будут распределены между жителями региона, которые в результате стихии лишились крова и не имеют другого жилья. Поручение внесено Минстроем РФ во исполнение указа президента «О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что природные пожары уничтожили в Забайкалье более 100 жилых домов. В результате без имущества остались не менее 400 человек. В конце апреля Владимир Путин назвал ликвидацию последствий стихии в регионе важнейшей государственной задачей.

Тема:
Пожары в Забайкалье 15
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