Шокирующие кадры: Мальчика дважды сбили на дороге в Благовещенске — видео

, 9:39 Внимание: шокирующие кадры! 99

Ребенок перебегал дорогу, получил удар от одного автомобиля и следом по нему проехался второй.

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Фото, видео: Вконтакте @asn24, Известия/ Алексей Майшев

В социальных сетях появилось шокирующее видео с ДТП в Амурской области. На кадрах видно, как ребенок перебегает дорогу, не посмотрев по сторонам, и внезапно слева появляется черная легковая машина и сбивает его с ног, а затем по нему проезжает белый автомобиль. Судя по аннотации к видео, инцидент произошел в субботу 11 мая.

По сообщениям пресс-службы регионального МВД, ребенок был доставлен в больницу. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

В комментариях к опубликованному видео пользователи отметили, что в ДТП виноват сам мальчик, который — «родился в рубашке».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на трассе Алматы-Бишкек в Казахстане насмерть разбились девять человек.

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