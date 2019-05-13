В социальных сетях появилось шокирующее видео с ДТП в Амурской области. На кадрах видно, как ребенок перебегает дорогу, не посмотрев по сторонам, и внезапно слева появляется черная легковая машина и сбивает его с ног, а затем по нему проезжает белый автомобиль. Судя по аннотации к видео, инцидент произошел в субботу 11 мая.

По сообщениям пресс-службы регионального МВД, ребенок был доставлен в больницу. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

В комментариях к опубликованному видео пользователи отметили, что в ДТП виноват сам мальчик, который — «родился в рубашке».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на трассе Алматы-Бишкек в Казахстане насмерть разбились девять человек.