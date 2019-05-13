Девять человек разбились насмерть на трассе Алматы-Бишкек в Казахстане

Жертвами лобовой аварии в Алматинской области Казахстана стали девять человек. По информации местного департамента полиции, смертельное ДТП произошло утром 12 мая на 109 километре трассы Алматы-Бишкек.

Как сообщает интернет портал NUR.KZ, водитель легковушки Lada протаранил Toyota Camry, двигавшуюся во встречном направлении. В аварии погибли жители Алматы, Шымкента, Туркестанской и Алматинской области, среди них — три женщины.

Причины и обстоятельства случившегося уточняются. Начато досудебное расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что емкости с мыльным веществом стали причиной смертельного ДТП во Владимирской области.