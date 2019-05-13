13 мая в истории — какой праздник отмечают и чей День Ангела

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День рождения «липучки» и первая гонка «Формулы-1» — чем примечательно 13 мая.

Фото: www.globallookpress.com

13 мая ознаменовалось несколькими событиями мирового масштаба.

В этот день в 1958 году швейцарский инженер Георг де Местраль зарегистрировал всем известную застежку-липучку под названием Velcrо (от французских слов velours — «бархат» и crochet — «крючок»). Альтернатива шнуркам и пуговицам широко используется и в наше время. Идея текстильного крепления де Местралю пришла во время прогулки с собакой, на которую прилип репей

13 мая отмечают международный день хумуса — популярной на Ближнем Востоке закуски из нутового пюре (турецкого гороха). Блюдо богато растительным белком, клетчаткой и ненасыщенными жирами.

13 мая в России отмечают день рождения Черноморского флота ВМФ России, день конвоира. В этот день в 1754 году императрица Елизавета учредила первый в России государственный банк, в 1836 году началось строительство первой российской железной дороги из Петербурга в Павловск.

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13 мая 1950 года в английском Сильверстоуне состоялась первая гонка «Формулы-1».

В народном календаре 13 мая отмечается праздник Яков Теплый. В этот день прекращались сватовства и начинались приготовления к свадьбам. По приметам считается, что в мае свататься нельзя, иначе молодожены всю жизнь будут «маяться»

В Православной церкви 13 мая вспоминают апостола Иакова Зеведеева, брата апостола Иоанна Богослова. День ангела празднуют Василий, Максим, Никита и Яков.

Ранее 5-tv.кг рассказывал, как годовщину образования Черноморского флота отпразднуют в Севастополе.

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