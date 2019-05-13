В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом после стрельбы в Предгорном районе, сообщили в региональном СК.

Инцидент произошел 10 мая в одном из сел, где в ходе распития спиртного подозреваемый поссорился с другим участником застолья. Мужчина достал гладкоствольное охотничье ружье и выстрелил не менее десяти раз в сторону своего обидчика. В результате стрельбы ранения получили семь человек, в том числе двое детей 2009 и 2015 года рождения.

Полицейские задержали ученика в Казани, который пришел в школу с муляжом пистолета

Пострадавшим оказали помощь прибывшие медики — их жизням ничего не угрожает. Стрелка задержали в рамках расследования уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жителе Новой Москвы, которые открыл стрельбу по соседям.