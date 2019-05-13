Волочкова измерила длину острова, сидя на шпагате в бикини и туфлях на каблуке

, 15:23 Фото 1 558

Балерина продемонстрировала чудеса акробатики на пляже на Мальдивах.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова не упускает момента продемонстрировать свою растяжку в самых экзотических местах и крайне необычных нарядах. Instagram звезды полон фотографий, на которых теледива выполняет акробатические упражнения в тренажерном зале, дома, в бане, на снегу и даже верхом на коне.

В понедельник, 13 мая, знаменитая танцовщица в очередной раз порадовала поклонников своим фирменным шпагатом. На этот раз чудеса акробатики Волочкова продемонстрировала на пляже на Мальдивах. На своей странице Instagram звезда балета опубликовала снимок, на котором выполняет гимнастическое упражнение в бикини и туфлях на высоком каблуке.

Гороскоп на 13 мая: Тельцы, хватит сорить деньгами!

Однако, если на шпагат в купальнике светская львица уже садилась не раз, о чем можно судить по ее публикациям в микроблоге, то свою растяжку в туфлях знаменитость демонстрирует впервые. Зачем теледива выбрала такую необычную обувь для акробатического упражнения, она не объяснила. Но, вместо этого, шутливо намекнула на то, что ее ноги настолько длинные, что ими можно измерить целый остров.

«Измеряю длину острова своим шпагатом. Кто знает, какова длина моего шпагата?» — обратилась к подписчикам Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Впрочем, высказаться на этот счет поклонники балерины не смогли, поскольку она ограничила возможность комментирования. Однако, судя по всему, фотография точно произвела на них впечатление, поскольку только за один час набрала более двух тысяч лайков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова внезапно упала во время приседания.

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