Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП

Олимпийская чемпионка 1960 года по конькобежному спорту Клара Гусева погибла на 83 году жизни в результате ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамира Курамшина.

По словам Курамшина, медики пытались сделать все возможное, чтобы спасти жизнь Гусевой.

«Выражаю соболезнования родным и близким, это большая утрата для всех нас», — добавил он.

Информация о датах прощания и похорон спортсменки появится позднее.

В 1960 году Клара Гусева стала победительницей Олимпиады в американском Скво-Вэлли на дистанции 1000 метров.

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