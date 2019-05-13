Ирина Гринева рассказала, почему развелась со Звягинцевым спустя семь лет

Актриса театра и кино Ирина Гринева, известная по фильму «30 свиданий», в эфире программы на федеральном канале рассказала, почему распался ее брак с кинорежиссером Андреем Звягинцевым спустя семь лет.

По словам звезды, долгое время она жила со своим избранником душа в душу. Она мечтала умереть с супругом в один день и была готова на все, ради его благополучия. Это была первая настоящая любовь в жизни артистки, и чувства, которые она испытывала к Звягинцеву, она не забыла до сих пор.

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«Если бы не Андрей, я никогда бы не стала известной актрисой. Звягинцев долгое время был для меня тем мужчиной, в котором я была на 100% уверена. Я считала, что мы однажды умрем в один день. И он, и я были готовы отдать душу друг за друга», — цитирует звезду Teleprogramma.pro.

Однако в один момент, по словам актрисы, семейному счастью пришел конец. В отношениях звездной пары назрел серьезный конфликт, справиться с которым супругам так и не удалось. Ирина поняла, что их судьбы со Звягинцевым разошлись, и пора начать жизнь раздельно.

«У нас не стало счастья бытия в отношениях. Я, если честно, до сих пор не могу объяснить себе, почему вдруг так произошло, хотя все начиналось хорошо». — призналась Гринева.

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