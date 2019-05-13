Правительство РФ утвердило меры господдержки научно-образовательных центров

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Первые гранты и субсидии будут распределены уже в текущем году. К 2021 году в России должно быть сформировано 15 НУЦ мирового уровня.

Фото: www.globallookpress.com

Правительство РФ утвердило меры господдержки научно-образовательных центов (НОЦ), которые создаются в российских регионах в рамках нацпроекта «Наука». Уже в этом году будут распределены первые гранты и субсидии. Об этом шла речь в понедельник, 13 мая, на совещании в кабинете министров. Отмечалось, что к 2021 году должно быть сформировано 15 центров мирового уровня, объединяющих ведущие университеты, научные организации и бизнес.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, правительство рассчитывает на инвестиции реального бизнеса в нацпроект «Наука», в том числе и в создание НОЦ.

«Что касается непосредственно национального проекта, то это одно из мероприятий, которое как раз предполагает в меньшей степени выделение средств из федерального бюджета, это 8,6 миллиарда рублей, а в большей — выделение средств внебюджетных, это 35 миллиардов рублей. То есть в большей степени здесь расчет на то, что реальный бизнес будет заинтересован в этом проекте, и они также будут вкладывать финансовые ресурсы», — цитирует Голикову РИА Новости.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 8 мая Татьяна Голикова сообщила, что уже в текущем году научно-образовательные центры будут созданы в пяти областях России — Нижегородской, Белгородской, Тюменской, Кемеровской и в Пермском крае.

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