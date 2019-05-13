Петербург празднует. «Зенит» досрочно выиграл титул сильнейшей команды страны. Уже после был матч с ЦСКА, и всем казалось, что футболисты расслабятся или, как минимум, не справятся с эмоциями. Но тренер вывел на поле самый сильный состав с самыми крепкими, очевидно, нервами. Тот самый, что и привел «Зенит» к триумфу, которого мы ждали последние четыре года.

Кубок чемпионов останется в городе навсегда. Пятое чемпионство дает право не расставаться с переходящим трофеем. Совсем скоро его покажут всем петербуржцам.

Сегодня игроки разъехались по всему миру — тренер дал три дня выходных. Но потом — снова в строй. В этом сезоне «Зенит» сможет порадовать фанатов еще дважды — впереди игры с «Ростовом» и «Енисеем».

О том как отмечали победу футболисты — в материале Дмитрия Акимова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Кубок чемпионов России наносили гравировку с логотипом «Зенита». Церемония проходила над городом — в стеклянном куполе Дома Зингера на Невском проспекте.