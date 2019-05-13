Путин: Минобороны не исключает увеличения объемов закупок ракетоносцев Ту-160

, 19:51 Эфирная новость 99

Первое из серии запланированных совещаний по оборонной промышленности прошло в Казани.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

О перспективах авиационного комплекса и дальней авиации говорят в понедельник, 13 мая, в Казани. Конкретные задачи для ОПК обозначил Владимир Путин на первом из серии совещаний по оборонной промышленности.

В этом году изменили формат встреч: проблемы и предложения обсуждают не за столом, а прямо на производстве. Днем президент посетил авиазавод имени Горбунова — это филиал «Туполева», где выпускаются стратегические бомбардировщики последнего поколения, и единственное в России предприятие подобного профиля. Владимир Путин осмотрел цеха, ознакомился с продукцией и пообщался с рабочими.

«Вы знаете, что особенно приятно? Что станки отечественные. Вот сейчас мы посмотрели, познакомились… Причем это отечественное станкостроение практически возрождено почти с нуля. И сейчас уже, вот мне руководители предприятия докладывали, 54% рынка наши. И качество хорошее, качество отличное. Так что будем и это развивать», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что работой коллектив завода на ближайшее время точно обеспечен. Минобороны только в прошлом году заключило с авиапредприятием контракт на 10 боевых машин. Столько же ТУ-160 должны модернизировать. По словам президента, не исключено, что в перспективе объем контракта по сверхзвуковым стратегическим ракетоносцам будет увеличен.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео первого полета нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В, который строит авиационный комплекс «Ильюшин».

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