Лысая Дейнерис с бутылкой удивила фанатов «Игры престолов»

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Актриса Эмилия Кларк поделилась в соцсетях необычным снимком со съемок сериала.

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Фото, видео: REUTERS/ Andrew Kelly, instagram @emilia_clarke

Звезда «Игры Престолов» актриса Эмилия Кларк поразила поклонников необычным фото, сделанном в перерыве между съемками сериала. Исполнительница роли Дейнерис Таргариен поделилась снимком на своей странице в Instagram.

В кадре Эмилия появилась абсолютно лысая — девушка частично загримирована, волосы убраны так, чтобы удобно было надевать парик. Актриса изображает шок, вцепившись в бутылку из-под игристого напитка. Публикацию Кларк сопроводила хештегом, который можно перевести как «шокирует до срыва парика».

«Вот что мне понадобилось не только для съемок в пятой серии (финального сезона „Игры престолов“ — Прим. ред.), но и для ее просмотра», — подписала фотографию Эмилия.

В комментариях под фото подписчики наперебой принялись делиться с Кларк своими впечатлениями от уже просмотренных серий последнего сезона сериала и уверять ее в том, что она прекрасна даже в таком экстравагантном образе.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что фанаты «Игры престолов» высмеяли киноляп со стаканчиком Starbucks в одной из серий восьмого сезона.

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