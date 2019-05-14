Галкин в одном фартуке показал пародии на Викторию Боню и Дмитрия Нагиева

Пародист Максим Галкин даже самую нудную работу по хозяйству может превратить в настоящее шоу. Артист выложил на странице своей дочери Елизаветы в Instagram ролик, в котором за мытьем посуды спародировал рекламные кампании своих коллег по телевизионному цеху Дмитрия Нагиева и Викторию Боню.
«Посвящается всем, кто что-то, где-то рекламирует», — подписал Галкин свой пост.
Примечательно, что свою собственную «рекламную» съемку пародист провел в одном кухонном фартуке на голое тело.
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Поклонники с восторгом приняли очередное «творение» артиста.
«Артист, он и дома артист. Браво.»
«Максим, Вы прелесть!»
«Супер!» — написали фоловеры.
Хотя некоторых все же смутил сценический костюм Галкина.
«Не ожидала от него такого…»
«Максим, смешно конечно, но можно было хоть чуть-чуть одеться», — попросили пользователи.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Макисим Галкин показал собственный способ борьбы с лишним весом.