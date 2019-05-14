Оружие на опережение: Путин поставил новые задачи перед ОПК

Россия должна создать средства защиты от гиперзвукового оружия раньше, чем оно появится у других государств. Такую задачу поставил Владимир Путин на совещании, посвященном работе военно-промышленного комплекса. Его президент провел в Сочи.

В этом году формат встреч, посвященных ОПК, изменили. Проблемы и предложения теперь будут обсуждать не только за столом, а прямо на производстве. Владимир Путин уже побывал на авиазаводе имени Горбунова в Казани. После чего отметил, главными направлениями развития станут противоракетная оборона и перспективные системы вооружения. Этого требует политическая ситуация в мире. Подробности совещания в видеосюжете Алексея Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России заявил о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе.