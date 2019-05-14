МИД России заявил о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что США готовится к применению ядерного оружия в Европе. Об этом сообщает РИА Новости. По его мнению, неядерные страны-союзницы Вашингтона позволяют США подвергать континент опасности.

«К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств» , — сказа Ермаков.

Представитель МИД уверен — пока страны Европы будут продолжать подобную политику в отношении ядерного оружия, об укреплении режима нераспространения говорить рано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США отказали в визе российским дипломатам, и теперь представители российского МИД не смогут принять участие в международной встрече, посвященной Договору о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке.