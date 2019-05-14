Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вождение в пьяном виде

Виновники аварий совершенных в состоянии алкогольного опьянения должны быть сурово наказаны. Сегодня в Госдуме рассмотрят законопроект об ужесточении уголовной ответственности в отношении пьяных водителей совершивших нарушения. Если по их вине пострадали люди, то тюремный срок предлагают увеличить с четырех до семи лет.

В случае гибели человека наказание увеличат до 5-12 лет. Кроме этого более жесткими станут наказания за пьяные аварии и на других видах транспорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что одной из причин роста числа смертельных ДТП с участием «каршеринговых» авто назвали использование подобных машин нетрезвыми автолюбителями.