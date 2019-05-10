Фото Водяновой натолкнуло фанатов на мысли о шестой беременности модели

Супермодель Наталья Водянова не только икона стиля, но и мать пятерых детей. При этом ей удается поддерживать идеальную фигуру и хорошо выглядеть. Вероятно, поэтому любые незначительные изменения в комплекции Водяновой наводят поклонников на мысль о шестой беременности.

Гороскоп на 10 мая: Самое худшее позади, Близнецы!

Похожая ситуация сложилась недавно, когда модель выложила в Instagram фото со своим гражданским мужем Антуаном Арно. На снимке они позируют на улице Нью-Йорка, Водянова одета в ярко-фиолетовые юбку и свитер, на месте живота виднеется то ли складка, то ли в действительности некая округлость.

Подписчики начали наперебой писать о том, какая же Арно и Водянова красивая пара, а также спрашивать, не ожидается ли в семье пополнение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что раздетая Наталья Водянова явила себя во всей красе на массажном столе.