«Повезло Потапу!»: Каменских в кружевном белье сразила поклонников

, 7:58 Видео 965

Соблазнительный снимок артистка опубликовала в социальных сетях.

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Фото, видео: Instagram @kamenskux

Настя Каменских нередко балует своих поклонников сексуальными фотографиями. Новый снимок в нижнем белье тоже вызвал у почитателей певицы бурный восторг.

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Фото появилось на странице Каменских в Instagram. В кадре артистка стоит слегка наклонившись и опираясь ладонями на кровать. На певице белоснежное белье с кружевными вставками. Подписчики звезды восхитились ее роскошной фигурой.

«Самый красивый животик в мире!»

«Повезло Потапу!»

«Как всегда шикарная!»

«Попа лучше, чем у Ким», — принялись хвалить фотографию фоловеры.

При этом первым свое мнение о снимке выразил рэпер Потап — как сообщал ранее 5-tv.ru, они с Настей Каменских готовятся к свадьбе.

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