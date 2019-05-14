Видео: Тарзан в красных стрингах прилег на тело полуголой женщины

Наташа Королева продолжает «отжигать» — сначала в ее сторис появились дикие танцы в зеленом купальнике на лодке, а теперь пришло время показать всю «истинную суть» супруга Тарзана. Все там же, в Instagram, Королева показала, как Сергей Глушко в предельно минималистичных стрингах устраивает тренировку с барышней в купальнике. Судя по отметке в социальной сети, выяснилось, что это Александра Петрич из Майями.

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Сначала Тарзан приседает по всем правилам бодибилдинга вместе с Петрич, а когда она наклоняется весьма откровенным образом, Глушко прислоняется головой к ее спине. Судя по тому, что это видео оказалось в сторис Королевой, Наташа была не в обиде. Остается только догадываться, что случилось дальше, потому что следом идет сторис с девушкой, которая прикрывает голую грудь руками. На фото — надпись «Hot».

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