В Москве на Сходненской улице 13 мая в одном из продуктовых магазинов холодильник упал на трехлетнюю девочку. На кадрах видеонаблюдения, попавших в распоряжение 5-tv.ru видно, как малышка побегает к холодильнику, хватается за край и тот начинает падать.

Почти сразу же к пострадавшей сбегаются люди и вызволяют девочку. По предварительной информации, ребенку потребовалась госпитализация.

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Ранее 5-tv.ru сообщал о трагическом случае в Краснодарском крае. Там, в селе Кочубеевское сгорел автомобиль «Жигули» — в этот момент в салоне находился маленький мальчик. Спасти малыша не удалось.