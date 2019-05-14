Трехлетнюю девочку придавил упавший в магазине холодильник — видео

, 12:17 Внимание: шокирующие кадры! 34

Происшествие случилось в Москве на Сходненской улице.

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Фото, видео: Пятый канал

В Москве на Сходненской улице 13 мая в одном из продуктовых магазинов холодильник упал на трехлетнюю девочку. На кадрах видеонаблюдения, попавших в распоряжение 5-tv.ru видно, как малышка побегает к холодильнику, хватается за край и тот начинает падать.

Почти сразу же к пострадавшей сбегаются люди и вызволяют девочку. По предварительной информации, ребенку потребовалась госпитализация.

Гороскоп на 14 мая: Львы, корона потолок не царапает, правда?

Ранее 5-tv.ru сообщал о трагическом случае в Краснодарском крае. Там, в селе Кочубеевское сгорел автомобиль «Жигули» — в этот момент в салоне находился маленький мальчик. Спасти малыша не удалось.

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