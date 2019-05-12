Младенец сгорел в автомобиле на юге России — фото

, 12:42 Эксклюзивное фото 212

Жуткую трагедию расследуют в Ставропольском крае.

Фото: Пятый канал

Правоохранительные органы Ставропольского края устанавливают обстоятельства гибели двухлетнего ребенка в сгоревшем автомобиле.

Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла в селе Кочубеевское. По пока неустановленной причине загорелись «Жигули» — в салоне машины оказался запертым маленький мальчик. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны потушили возгорание, спасти малыша не удалось. На месте трагедии родителей ребенка не было, сейчас из разыскивают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Пятый канал

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из Краснодарского края, где в аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок.

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