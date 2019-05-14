Анна Хилькевич с 5 мая выкладывает в Instagram светлые фото со своего отдыха в Арабских Эмиратах. На свежей публикации 14 мая она не стесняется хвастаться загаром, приобретенным под южным солнцем.
«Между прочим раньше я почти не загорала, а просто обгорала и покрывалась бешеным количеством веснушек. Но потом кожа устала бороться со мной и моим пристрастием к соляриям и солнцу, и научилась четко загорать», — рассказывает Хилькевич.
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Подписчики позавидовали загару Анны и заметили на фотографии дочерей актрисы: маленькую Машу и подросшую Арину.
«Ариаша там бежит со всех ног фотографироваться»
«Везет вам, а мне загар не светит. Либо сгораю, либо никак — кожа чувствительная»
«Вы такая красотка!!! У меня обычно на отдыхе все лицо красное из-за жары»
«Какая Маша уже большая. Здоровья вам и счастья», — пишут фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Хилькевич поведала поклонникам о своей главной мечте.