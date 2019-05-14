Анна Хилькевич с 5 мая выкладывает в Instagram светлые фото со своего отдыха в Арабских Эмиратах. На свежей публикации 14 мая она не стесняется хвастаться загаром, приобретенным под южным солнцем.

«Между прочим раньше я почти не загорала, а просто обгорала и покрывалась бешеным количеством веснушек. Но потом кожа устала бороться со мной и моим пристрастием к соляриям и солнцу, и научилась четко загорать», — рассказывает Хилькевич.

Instagram @annakhilkevich