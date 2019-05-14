Бритни Спирс насильно удерживали в психиатрической лечебнице

Американская певица Бритни Спирс сделала громкое заявление — она утверждает, что ее насильно поместил в психиатрическую лечебницу собственный отец, Джейми Спирс. Заявление поп-звезды передает портал TMZ.

Невестка Пугачевой сразила подписчиков нежным снимком

О своем заточении Спирс рассказала в суде, и пожаловалась на то, что отец заставил ее отправиться в психбольницу и принимать лекарства. Информацию подтвердил адвокат матери Бритни, Линн Спирс. Затем певица потребовала отменить опеку отца на ней. Судья с требованием не согласился и назначил психиатрическую экспертизу.

Отец певицы в любом случае не имел права помещать дочь в лечебное учреждение насильно, поясняет TMZ. Лечение пациента против его же воли незаконно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бритни Спирс ушла босой из здания суда.