Бритни Спирс ушла босой из здания суда, где обсуждалось ее здоровье

Популярная певица и актриса Бритни Спирс после окончания закрытого заседания покинула здание суда в Лос-Анджелесе босиком.

В суде проходили слушания относительно здоровья Бритни. Об этом сообщает Twitter-аккаунт таблоида Daily Mirror.

Twitter @MirrorCeleb

По информации издания, младшая сестра певицы Джейми Линн Спирс, уверена, Бритни, которая лечится в психиатрической клинике, получает неподобающее лечение.

Джейми Линн полагает, что ее сестру «накачивают» препаратами, которые она не хочет принимать.

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По имеющейся информации, мать певицы Линн Спирс пытается через суд получить медицинские файлы и план лечения дочери, проходящим под контролем ее отца Джейми, который назначен опекуном Бритни. Певица прибыла на слушания вместе с матерью, но вышла из зала суда одна и почему-то без обуви.

Twitter @StrongBritney

Бритни Спирс была признана судом временно недееспособной в 2008 году. Суд принял такое решение после того, как ночью 31 января певица была помещена в психиатрическую клинику. Срок пребывания 37-летней Бритни под опекой отца не определен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы.