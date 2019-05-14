Первое ЛГБТ-кафе открылось в Петербурге — фото

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Главная особенность заведения — комфорт и безопасность посетителей, утверждают владельцы.

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Фото, видео: ВКонтакте @raindowconfectionery

В Петербурге открылось первое ЛГБТ-кафе под названием «Радужная кофейня». Заведение расположилось в центре города — на Боровой улице.

Как утверждают владельцы кафе, они не преследуют цели продвинуть в массы какие-либо убеждения. По их мнению, заведение такого формата нужно городу, чтобы у людей появилось место для общения, знакомств, обмена идеями и рождения новых проектов, где каждый свободен в самовыражении.

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«Наше направление — это свобода, взаимопомощь, поддержка и альтернативное мышление, где каждый найдет себя!» — говорится в описании официального аккаунта «Радужной кофейни» во «ВКонтакте».

Стоит отметить, что несмотря на недавнее открытие, кофейня уже достаточно популярна. Количество подписчиков в соцсетях заведения достигает тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал о закрытии кемеровской пекарни, где отказывались обслуживать людей нетрадиционной ориентации.

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