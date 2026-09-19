В Казани на избирательном участке устроили презентацию Игр кочевников

Гостям одного из избирательных участков в Казани показали национальные виды спорта и танцевальные номера в преддверии Игр кочевников, которые пройдут в Татарстане в 2028 году.

На территории футбольного поля выступили танцевальные коллективы в национальных костюмах с флагами. Посетители также смогли попробовать свои силы в армрестлинге, а борцы провели тренировку на специально расстеленных матах. Кадры мероприятия публикует 5-tv.ru.

«Это все-таки связано с национальной идентификацией, с национальными видами спорта. <…> Сегодня в рамках выборных дней мы решили небольшую презентацию сделать, чтобы люди начали узнавать об этом проекте», — заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

По словам главы ведомства, в программу будущих Игр кочевников войдут скачки, стрельба из лука и охота. Для проведения соревнований потребуются значительные площади, поэтому организаторы намерены задействовать не только площадки в Казани, но и несколько локаций рядом с городом.

Борец и чемпион Всемирных Игр кочевников по борьбе алыш Ильфат Миннегалиев отметил, что предстоящие соревнования в Казани будут масштабнее. По его словам, это связано с тем, что подготовка к Играм началась заранее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что молодожены из Отрадного сыграли свадьбу в день выборов. Дату торжества пара выбирала специально.

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