У посольства Украины в Москве сегодня собрались российские журналисты, чтобы напомнить — ровно год назад киевские власти по сути взяли в заложники нашего коллегу — Кирилла Вышинского. Главного редактора «РИА Новости — Украина» арестовали по обвинению в госизмене — лишь за то, что он выполнял свой профессиональный долг и размещал, в том числе статьи, критикующие режим Порошенко. Теперь сами украинцы сказали нет этому режиму. Участники акции обратились к новому президенту Украины.

«Я уверен в том, что новая украинская власть. Президент Зеленский избранный должен начать новые отношения с Россией с чистого листа. И выступить с инициативой обменять всех на всех. И в этих всех с украинской стороны должен быть Кирилл Вышинский», — заявил на акции генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Видео: Кириллу Вышинскому продлили арест до 24 мая

Любой неугодный журналист мог оказаться на месте Вышинского, — подчеркивают его коллеги, и отмечают, что это дело — произвол, беззаконие и атака на свободу слова. Сам Вышинский надеется доказать свою невиновность. В письме, переданном коллегам из СИЗО, он сообщил, что настроение у него «боевое», а самочувствие — нормальное.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на продление ареста на Украине российскому журналисту Кириллу Вышинскому.