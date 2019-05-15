Объявлено место и время прощания с Сергеем Доренко

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Тело главного редактора радиостанции «Говорит Москва» кремируют после траурной церемонии.

Фото: ТАСС/Григоров Гавриил

Тема:
Умер Сергей Доренко 27

Новая дата прощания с Сергеем Доренко была объявлена после получения отчета судебно-химической экспертизы. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», панихида начнется в 11 часов в пятницу, 17 мая.

По информации источника, траурная церемонии состоится на Троекуровском кладбище в Москве. После ее окончания тело журналиста будет кремировано.

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Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет. Врачи посмертно поставили ему диагноз — разрыв аневризмы аорты. Назначенная на 12 мая панихида была сорвана, когда дочери погибшего заподозрили, что журналиста отравили и потребовали дополнительной экспертизы.

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