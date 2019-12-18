В 2019 году из жизни ушли множество отечественных и зарубежных знаменитостей. Аналитики «Яндекса» составили список людей, всплеск интереса к которым был вызван известиями об их смерти.

Больше всего запросов в поисковом сервисе жители России посвятили ушедшей из жизни 16 марта певице Юлии Началовой. Далее в списке стоит рэпер Децл (Кирилл Толмацкий), скончавшийся 3 февраля. Также общественность была обеспокоена смертью известного журналиста Сергея Доренко, который скончался 9 мая.

Россияне часто искали информацию о гуру моды Аллы Вербер, ушедшей из жизни 6 августа, актере Алексее Булдакове (3 апреля) и народном артисте Сергее Юрском (8 февраля). Частыми поисковыми запросами были данные об уходе из жизни следующих людей:

— экс-мэр Москвы Юрий Лужков (10 декабря);

— вокалист «The Prodigy» Кит Флинт (4 марта);

— певец Сергей Захаров (14 февраля);

— актриса Ирина Цывина (18 апреля).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Яндекс» выяснил, какую музыку россияне выбрали для собственных похорон.